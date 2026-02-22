Copa del Rey Baloncesto

Así se jugará la Gran Final de la Copa del Rey de Baloncesto ¿Dónde verla?

Por

Meridiano

Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 05:00 am
¡La emoción de la Copa del Rey de Baloncesto llega a su fin! El Roig Arena fue testigo de la justa de las ocho potencias de la Liga ACB, pero tras dos días de competencia el Real Madrid y Baskonia se miden ahora por el trono de la Copa del Rey de baloncesto, y si estás en Venezuela podrás vivir cada jugada en vivo, en exclusiva y totalmente gratis por Meridiano Televisión y Meridiano.net.

Jornada de la Copa del Rey domingo 22

Para los fanáticos en Venezuela, toda la acción se transmitirá en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, disponible de forma gratuita por señal abierta o vía streaming en meridiano.net/meridianotv, así como en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

  • Domingo 22 de febrero: Real Madrid vs Baskonia / inicio 2:00 p.m. 

Domingo 22 de Febrero de 2026
Baloncesto