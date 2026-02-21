Patricia Schwarzgruber operada de emergencia por un fuerte dolor

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Patricia Schwarzgruber vivió momentos de angustia tras ser operada de emergencia por un fuerte dolor en el seno. En una publicación para Instagram narró su experiencia, al mismo tiempo que, agradeció al médico cirujano y todo su equipo.

Según su relato, la cita con el quirófano estaba programada para otra fecha, pero por una fuerte molestia en uno de sus pechos, la cirugía se adelantó para evitar consecuencias graves.

Afortunadamente, el médico tratante de la actriz también es su mejor amigo y le advirtió: “ya no vamos a esperar más, vamos a operarte de una vez”. Fue el jueves 13 de febrero cuando Patricia Schwarzgruber fue ingresada a la sala de cirugía.

Sin embargo, no detalló de qué fue operada. “Teníamos todo planeado para otra fecha, pero hay cosas que no podemos controlar y hay que dejar que fluyan y así fue.. Empecé a tener más dolor”, contó en la publicación.

Miedo, concientización y agradecimiento

A una semana de la operación, Patricia Schwarzgruber no solo hizo pública su experiencia, sino que, también abrió su corazón para confesar que tuvo miedo por la cirugía, sin embargo, todo salió bien.

De igual manera, envió un mensaje a todas las mujeres a acudir a los especialistas antes de que sea demasiado tarde. “Amigas si tienen molestias o sienten algo en sus senos de verdad acudan a su médico, algo tonto se puede convertir en algo grave…”, comentó.

Por último, le extendió un generoso agradecimiento al médicos cirujanos George Beyloune, y a Willander Coss, quienes la acompañaron en todo el procedimiento.