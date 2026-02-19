Clásico Mundial

¿Qué tanto cambiará el lineup de Venezuela en el Clásico Mundial con respecto a 2023?

El equipo criollo tendrá modificaciones interesantes para esta nueva edición del torneo

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 01:34 pm
¿Qué tanto cambiará el lineup de Venezuela en el Clásico Mundial con respecto a 2023?
Foto: AP
Suscríbete a nuestros canales

La espera está por terminar. En exactamente dos semanas, la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol se pondrá en marcha, y en su sexta participación histórica, Venezuela buscará finalmente dar el golpe que tanto ha esperado y coronarse por primera vez como campeón en este prestigioso torneo.

NOTAS RELACIONADAS

A pesar de los problemas que han surgido por los seguros, que han impedido que varios peloteros venezolanos estén en la contienda, el equipo dirigido por Omar López llevará al campeonato un roster plagado de grandísimos jugadores, capaces de pelear de tú a tú contra prácticamente cualquier selección del mundo.

Eso sí, aunque el último Clásico Mundial fue hace tan solo tres años, Venezuela tendrá muy seguramente un lineup con diversos cambios importantes con respecto al de 2023.

¿Qué tanto cambiará el lineup de Venezuela?

Si tomamos como referencia el último lineup de Venezuela en 2023, con el que se enfrentó a Estados Unidos en segunda ronda, hay tres peloteros que no verán acción en esta nueva edición de 2026: José Altuve, David Peralta y Anthony Santander. Además, estaba presente Gleyber Torres, quien está en el roster criollo, pero sin garantías de ser titular.

En esta ocasión, Jackson Chourio y Wilyer Abreu se perfilan para sustituir a Peralta y Santander en los jardines. Gleyber Torres, quien alineó como designado en ese duelo, tiene bastante competencia, pero en general, los cambios podrían verse así:

Lineup 2023 vs 2026
2B José Altuve RF Ronald Acuña Jr.
RF Anthony Santander 2B Luis Arráez
1B Luis Arráez CF Jackson Chourio
C Salvador Pérez DH Eugenio Suárez
CF Ronald Acuña Jr. C William Contreras
LF David Peralta 1B Salvador Pérez
3B Eugenio Suárez 3B Maikel García
DH Gleyber Torres LF Wilyer Abreu
SS Andrés Giménez SS Andrés Giménez

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada sementales
Jueves 19 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol