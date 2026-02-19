MLB: Rafael Devers silencia a Red Sox y asume rol con Gigantes

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Devers ha dejado atrás la polémica con Medias Rojas de Boston para abrazar su nueva etapa en la Bahía. Tras un 2025 marcado por tensiones con la directiva de Boston, el dominicano se reportó listo para cubrir primera base con Gigantes de San Francisco en 2026.

La salida de Devers de Boston estuvo rodeada de críticas por parte de Tom Werner, quien calificó de "desalentadora" su negativa a cambiar de guante. Sin embargo, el dominicano ha demostrado madurez en los Entrenamientos de Primavera 2026, sin darle importancia al pasado.

Raffy resaltó su sensación para la nueva temporada con Gigantes: "Me siento muy bien. Simplemente le doy gracias a Dios por darme otra oportunidad de estar aquí (Spring Training). Trabajé en lo que necesitaba trabajar para jugar en la primera base, me siento muy cómodo".

¿Qué esperar de Rafael Devers con Gigantes de San Francisco en 2026?

Rafael Devers proyecta una temporada de consolidación total defendiendo la inicial de Gigantes de San Francisco. Tras superar las dudas defensivas que marcaron su salida de Boston, el dominicano se ha enfocado en perfeccionar sus movimientos en primera base para 2026.

Devers tiene como objetivo aportar estabilidad en el cuadro de San Francisco en 2026. Sin embargo, aportar su ofensiva será clave en la Bahía para lograr un lugar en la postemporada. Con su nuevo equipo, se esperan 30+ HR y 100+ impulsadas en un grupo competitivo.

Gigantes cuenta con un equipo bien balanceado entre juventud y veteranía, pero también entre poder y contacto. Si el equipo afianza su pitcheo juego a juego, tendrán un lugar en playoffs. Eso sí, deben pelear fuerte con Dodgers, D-backs y Padres en durante la temporada.

Proyección de Rafael Devers para 2026 en Gigantes de San Francisco

Baseball-Reference le da una proyección interesante a Rafael Devers. El equipo de la bahía mantiene muchas esperanzas ofensivas en el dominicano, con números sobresalientes para su año completo en Gigantes.

proyección de Devers en 2026:

- 538 turnos, 85 anotadas, 141 hits, 31 dobles, 2 triples, 29 jonrones, 89 impulsadas, 4 bases robadas, 76 boletos, 147 ponches, .262 promedio, .357 OBP, .489 SLG, .846 OPS