El rompecabezas de Dave Roberts: Mookie Betts y el nuevo orden de los Dodgers para 2026

Armar una alineación en las Grandes Ligas es un arte, especialmente cuando tienes un exceso de talento. Para el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, el reto actual es encajar las piezas de un rompecabezas de lujo para la temporada 2026, buscando la combinación perfecta entre sus cuatro superestrellas en la parte alta del orden al bate.

Con la mira puesta en un histórico tricampeonato, la expectativa en Los Ángeles es total, al punto que las entradas para los juegos individuales ya están volando de las taquillas.

Un nuevo orden en la cima: El factor Kyle Tucker

La gran novedad para este año es el movimiento de Mookie Betts. Roberts reveló este miércoles que lo más probable es que Betts baje al tercer puesto, un cambio significativo tras pasar gran parte de las últimas dos temporadas como segundo bate.

Este ajuste tiene un nombre propio: Kyle Tucker. La flamante incorporación de los Dodgers se perfila para ocupar el segundo turno, aprovechando su capacidad de contacto y poder justo detrás del fenómeno Shohei Ohtani, quien se mantiene firme como primer bate. Freddie Freeman, el ancla del equipo, cerraría este "póker de ases" en el cuarto puesto, aunque Roberts admitió que los lugares dos y cuatro aún podrían alternarse según el enfrentamiento.

La alineación proyectada para 2026

Si la salud acompaña a la novena azul, el orden al bate que buscará aterrorizar a los lanzadores de la Liga Nacional luciría de la siguiente manera:

Shohei Ohtani (DH) Kyle Tucker (RF) Mookie Betts (SS) Freddie Freeman (1B) Will Smith (C) Max Muncy (3B) Teoscar Hernández (LF) Andy Pages (CF) Tommy Edman (2B)

La redención de Mookie: Superando el bache de 2025

Dave Roberts no tiene dudas sobre su jugador: "Por cómo jugó como campocorto el año pasado y con la expectativa de que mejore ofensivamente, estará de nuevo en la conversación por el MVP".

Y es que, según las estadísticas, Betts viene de la que probablemente fue la peor temporada ofensiva de su carrera. Terminó con un promedio de .258 y un OPS de .732, cifras inusualmente bajas para un jugador de su estirpe. Su OPS+ de 104 fue el más pobre en doce campañas en las Mayores. El propio Mookie llegó a admitir en agosto pasado que sentía su temporada como "insalvable", aunque logró cerrar con mejores sensaciones.

Factores externos y el peso de la defensa

Para entender el bajón de Betts en 2025, hay que mirar más allá de la caja de bateo. Al final de los entrenamientos de primavera del año pasado, una severa enfermedad estomacal le hizo perder cerca de 8 kilos. Aunque viajó a la Serie de Tokio, tuvo que abandonar la concentración antes de tiempo, perdiéndose el "Opening Day".

A esto se sumó el desgaste mental de su primera temporada completa como campocorto. Aunque Betts siempre negó que la defensa afectara su bateo, terminó reconociendo que el enfoque extremo en perfeccionar su juego en las paradas cortas le robó tiempo de calidad en la jaula de bateo.

"No he tenido ningún partido todavía, así que veremos si los ajustes funcionaron", comentó Betts recientemente. "Pero en realidad estoy volviendo a lo básico: entender qué es lo que hago mejor y perfeccionarlo".

Una "navaja suiza" en el tercer puesto

El movimiento al tercer orden no es solo estratégico por los nombres que lo rodean (Ohtani, Tucker y Freeman), sino por la psicología del juego. Roberts cree que Betts brilla cuando mantiene una mentalidad de "leadoff" (enfocada en embasarse), pero su capacidad para producir carreras lo hace ideal para el tercer turno.

En esta nueva configuración, Betts tendrá a dos máquinas de embasarse por delante y a un remolcador de élite como Freeman por detrás. Es, en palabras de su mánager, una "navaja suiza" capaz de adaptarse a cualquier situación de juego.

Con una pretemporada normal y el hambre de un tercer título consecutivo, los Dodgers confían en que el 2025 fue solo una anomalía. Mookie Betts está de vuelta, más fuerte físicamente y con la mente puesta en demostrar que sigue siendo uno de los rostros de las Grandes Ligas.