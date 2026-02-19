Los posibles batacazos de la Copa del Rey de Baloncesto Valencia 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 arranca este 19 de febrero en el imponente Roig Arena de Valencia, y el aroma a sorpresa ya inunda el ambiente. Aunque el Real Madrid y el FC Barcelona siempre parten como favoritos, el formato a partido único y el nivel actual de la Liga Endesa colocan a dos equipos bajo la lupa de los "matagigantes": el UCAM Murcia y el Joventut Badalona.

UCAM Murcia: El "terror" del Barça en la 2025-26

Si hay un equipo que le tiene tomada la medida al Barcelona de Xavi Pascual, ese es el UCAM Murcia de Sito Alonso. El conjunto universitario llega a Valencia con la confianza por las nubes tras haber derrotado al Barcelona en los dos enfrentamientos de la fase regular de esta temporada:

El golpe en el Palau: En noviembre, los murcianos asaltaron Barcelona con un ajustado 78-81 .

Remontada épica: Apenas hace unas semanas (1 de febrero de 2026), el UCAM remontó 16 puntos de desventaja para vencer nuevamente a los culés por 84-83, con una actuación estelar de Cacok (23 puntos) y un triple agónico de Nakic.

Con este historial, el cruce de cuartos de final del viernes se perfila como la oportunidad perfecta para el gran batacazo del torneo.

El factor Ricky Rubio asusta a Valencia

Por el otro lado del cuadro, el Joventut Badalona llega con un argumento de peso que ilusiona a toda España: el regreso de Ricky Rubio. El legendario base catalán, que volvió al club de sus amores este verano, está viviendo una segunda juventud en Badalona.

A sus 35 años, Ricky no solo aporta experiencia, sino una dirección de juego que ha transformado a la 'Penya'. Junto al eterno Ante Tomic y el talento anotador de Cameron Hunt, el Joventut buscará silenciar el Roig Arena en su debut contra el anfitrión, Valencia Basket, demostrando que en la Copa la jerarquía pesa más que el presupuesto.

¿Cuándo empiezan los cruces?

La acción inicia este jueves 19 de febrero con el Real Madrid frente a Unicaja y el Valencia ante Joventut. El viernes 20 será el turno del Barça contra el UCAM Murcia, en lo que muchos expertos consideran el partido con mayor riesgo de sorpresa en toda la competición.

¡Atención fanáticos en Venezuela! Todos los partidos de esta Copa del Rey de Baloncesto 2026 podrás disfrutarlos en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.