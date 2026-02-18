¿Samuel Moscatel está en los planes para gerenciar a Leones?

Suscríbete a nuestros canales

Lo primero que debe buscar la directiva de Leones del Caracas en esta temporada muerta, es a un nuevo gerente deportivo y a un nuevo dirigente, tras cortar el vínculo con Luis Sojo y José Alguacil. Por lo tanto, una figura bastante conocida en la pelota venezolana como Samuel Moscatel salió a relucir entre los posibles candidatos.

Moscatel, quien es recordado por el éxito que tuvo con la organización de Caribes de Anzoátegui, a quienes gerenció en su mejor época, llevándolos a obtener el primer anillo de campeón de su historia; sabe bastante bien lo que es organizar un equipo prácticamente desde cero.

¿Samuel Moscatel está en conversaciones con la directiva de Leones?

No obstante, ante los rumores de un posible acercamiento de la directiva "Melenuda" hacia él, el ex gerente de la "Tribu" afirmó que, hasta el momento, no ha recibido ningún llamado.

"De momento, no he tenido contacto de parte de los Leones", destacó Samuel, según el periodista Jesús Ponte. Aunque no se descarta que no esté en el ojo de la novena capitalina.

Samuel Moscatel gerenció la mejor época de Caribes:

Si de éxito se habla, es evidente que Moscatel llegó a la gloria en Venezuela a nivel gerencial, llevando a un conjunto que tenía poca historia como Anzoátegui a ganar su primer trofeo de monarca en la campaña 2010-2011, guiándolos también hasta el Round Robin durante toda esa década, exactamente hasta la 2021-2022.

En ese lapso, Caribes llegó a siete instancias decisivas, sumando los cuatro títulos que tienen en Venezuela, para ser uno de los mejores conjuntos de esa década, bajo la gerencia de Samuel Moscatel.