¿Peligra el 40-70? Este prospecto quiere seguir los pasos de Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de ser un pelotero todavía joven, el venezolano Ronald Acuña Jr., ya sirve de ejemplo, para la generación que comienza a abrirse camino en el beisbol organizado y uno de esos casos, es el del prospecto número uno actualmente de Las Mayores, según MLB Pipeline.

El "Abusador" fue el MVP de la campaña 2023 en la Liga Nacional (siendo el único 40-70 hasta ahora), además obtuvo el premio a Novato del Año en 2018 y en su más reciente campaña fue galardonado como Regreso del Año.

Konnor Griffin se identifica con la intensidad de Ronald Acuña Jr:

Sin embargo, el prospecto de los Piratas de Pittsburgh, Konnor Griffin, afirma que disfruta mucho ver a jugar a la "Bestia", principalmente por su entrega dentro del terreno y es algo que trata de incluir en su estilo de juego.

"Me encanta ver jugar a Ronald Acuña. Es alguien a quien me gustaría emular", comentó el campocorto de apenas 19 años, quien detalló que aunque no es la misma posición, le gusta transmitir una gran energía en el campo. "Eso es lo que hace él (Acuña)", concluyó mediante una entrevista en el campo de entrenamiento de los Piratas.

Números de Konnor Griffin en el 2025 entre Clase A y Doble A:

T: 484

HR: 21

CI: 94

BR: 65

AVG: .333

OPS: .942.

¿Konnor Griffin podría igualar el 40-70 de Ronald Acuña?

Estos registros evidentemente dejan claro que Griffin cuenta con un poder notable y a su vez, con una gran velocidad, lo que se reduce a un pelotero atlético con un sobresaliente nivel ofensivo.

Por ende, aunque pueda resultar muy complicado, si logra seguir desarrollando esas habilidades progresivamente, podría convertirse en el primer pelotero en sacar más de 40 cuadrangulares y robar 70 o más bases en una zafra de la gran carpa, justo después de su gran ejemplo, Ronald Acuña.