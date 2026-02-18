Jonathan Nava y el reto de Keep On Rockin: "La yegua posee una condición impecable"

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web mantiene su compromiso con la afición hípica. Nuestra misión es ofrecer información de primera mano para el análisis preciso de las jugadas exóticas y del tradicional 5y6 nacional.

La jornada dominical presenta un atractivo especial: el regreso y estreno de ejemplares importados a la arena de Coche. Entre los nombres más esperados destaca Keep On Rockin, una yegua bajo la tutela del preparador Gabriel Márquez que hará su debut oficial en la quinta válida del 5y6 nacional.

Un linaje de élite en La Rinconada: Datos Hípicos

Keep On Rockin es una zaina de seis años con una campaña previa de tres victorias en Estados Unidos. Su pedigree respalda sus posibilidades; es hija de Ride On Curlin, semental con una producción superior a los $750.000. Su padre destacó en la Triple Corona estadounidense, donde obtuvo el segundo lugar en el Preakness Stakes (Gr.1) de 2014 en el óvalo de Pimlico.

Su línea materna posee igual jerarquía. Su madre, Rockaroundthedock, registró 10 triunfos en 22 salidas en circuitos de primer nivel como Delaware Park, Tampa Bay y Monmouth Park. Asimismo, su abuelo materno, Rockport Harbor, fue un corredor de élite con victorias clásicas en los óvalos de Aqueduct y Oaklawn Park.

El retorno de Jonathan Nava: Jinete Victoria 2026

La conducción de esta valiosa pieza recae en el jinete Jonathan Nava, quien asume este reto como una oportunidad dorada para reencontrarse con el triunfo. Nava, cuya última victoria data del 11 de agosto de 2024, conversó con Meridiano Web sobre esta importante monta.

"Agradezco la oportunidad de dirigirme a la afición. Este domingo cuento con un solo compromiso en la quinta válida con la importada Keep On Rockin. Aunque debuta en la arena de Coche, ya es ganadora de tres competencias. Su desempeño en los trabajos matutinos es excelente; considero que, con un poco de suerte, decidiremos la carrera. En nombre de Dios y la Chinita, estaremos en la llegada", afirmó el profesional.