MLB: Medias Rojas de Boston confían en cinco venezolanos para el Opening Day

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas pinta para ser una más que interesante para un equipo que siempre está llamado a competir de buena manera: Medias Rojas de Boston. Luego de un 2025 en el que fueron a postemporada, pero cayeron ante Yankees de Nueva York en el comodín, los patirrojos se han movido de buena manera para mejorar su roster.

Si bien perdieron a Alex Bregman, adquirieron par de bates interesantes, como lo son Willson Contreras y Caleb Durbin. Además, reforzaron sensacionalmente el pitcheo con Sonny Gray y Ranger Suárez, por lo que contarán verdaderamente con piezas capaces de pelear a buen nivel.

Además, Boston contará con una particularidad más que interesante en esta zafra: tendrán una camada sumamente nutrida de venezolanos, y además, muy probablemente todos formarán parte del roster de la organización para afrontar el día inaugural, por lo que apuntan a ser importantes durante todo el año.

Los venezolanos toman Boston

Y es que, a falta de poco más de un mes para que arranque la temporada 2026 de las Grandes Ligas, ya tenemos una idea bastante clara de cómo lucirá el roster de Medias Rojas de Boston para el Opening Day, y en él aparecerían nada más y nada menos que cinco jugadores nacidos en Venezuela.

Wilyer Abreu, Willson Contreras y Carlos Narváez apuntan a ser titulares, para defender el jardín derecho, la primera base y la receptoría respectivamente. En la banca, muy probablemente aparezca el utility Andruw Monasterio, a quien incluso no podemos descartar ver de inicio en la segunda base.

Además, el último criollo en roster sería el lanzador zurdo Ranger Suárez, quien sin embargo se espera que lance en el segundo o tercer juego de la temporada, en su rol habitual de abridor. Sin duda, una versión muy venezolana la que podremos ver en estos Red Sox.