Robinson Chirinos cambia de rol en Baltimore

Siguen llegando las buenas noticias, para los venezolanos y no solamente, entre los peloteros activos, sino también en cuanto a los que actúan en otros roles. En esta caso se trata de Robinson Chirinos, quien tendrá una nueva responsabilidad en la organización de los Orioles de Baltimore.

Desde su retiro como pelotero activo, el ex receptor se ha enfocado en seguir ligado al beisbol en otras funciones y en la temporada anterior actuó como coach de banca de los "Oropéndolas" en el ciclo de Brandon Hyde.

Robinson Chirinos ayudará al desarrollo de peloteros:

Ahora, Chirinos se mantendrá en la franquicia con la que jugó su última zafra en Las Mayores (2022) luego de 11 campañas de servicio, cumpliendo una importante función en el desarrollo general de Baltimore.

Robinson Chirinos asumirá el rol de Asistente Especial de Operaciones de Béisbol y Desarrollo de Jugadores en Baltimore Orioles, según información emitida por el periodista Roch Kubatko. Esto quiere decir, que Chirinos servirá como mentor no solamente de los peloteros, sino también del staff en las categorías inferiores de la novena "Oropendola".

Entre sus experiencias, luego de retirarse como pelotero profesional, además de la reciente como coach de banca de Baltimore, Chirinos fue parte de la gerencia de Navegantes del Magallanes, equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en la zafra 2024-2025.