MLB: Dodgers definieron rol de Shohei Ohtani en la rotación

Los Dodgers de Los Ángeles han despejado la principal incógnita de su planificación para 2026: Shohei Ohtani integrará la rotación de abridores desde el Opening Day. Tras un exhaustivo proceso de monitoreo físico, la organización californiana ha decidido que el fenómeno japonés retome sus responsabilidades en el montículo bajo un régimen de gestión de carga estrictamente controlado.

Un inicio de temporada sin precedentes en la MLB

A pesar de que Ohtani no tiene previsto ver acción desde la lomita durante los juegos de la Liga del Cactus en la pretemporada, el cuerpo técnico encabezado por Dave Roberts confía plenamente en su preparación interna. Recientemente, el astro nipón realizó su primera sesión de práctica de bateo en vivo (Live BP) de este 2026, dejando sensaciones inmejorables tanto en la potencia de sus lanzamientos como en su mecánica.

La decisión de marginarlo del Clásico Mundial de Beisbol (como lanzador) ha sido clave en este proceso. Al no lanzar en el torneo internacional, que finaliza apenas nueve días antes del inicio de la campaña regular, los Dodgers han podido controlar cada variable de su fortalecimiento.

La estrategia para proteger al as

Dado que es poco probable que Ohtani esté listo para una carga de trabajo convencional en sus primeras aperturas, la gerencia implementará un sistema de relevo largo o "piggyback". Bajo este esquema, el japonés podría limitar su labor inicial a dos o tres episodios, entregando la pelota a otro abridor capaz de cubrir el resto del trayecto para asegurar la victoria.

Esta táctica se ve favorecida por los días de descanso adicionales en el calendario temprano de la temporada. De esta manera, el equipo no solo protege el brazo de su principal activo, sino que le permite acumular ritmo competitivo sin el estrés de alcanzar el centenar de lanzamientos de forma prematura.

Shohei Ohtani y su ambición por el Cy Young 2026

A pesar de las restricciones logísticas de las primeras semanas, la mentalidad de Ohtani es de máxima exigencia. El jugador ha manifestado abiertamente que su objetivo personal para esta campaña es competir directamente por el premio Cy Young de la Liga Nacional.