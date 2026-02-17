Así se disfruta Ricky Martin sus carnavales en Río de Janeiro

Suscríbete a nuestros canales

En estos días festivos, Ricky Martin, decidió viajar a Brasil y encender aún más la fiesta del Carnaval de Río de Janeiro 2026 con su presencia y su amor declarado por el país carioca.

El cantante puertorriqueño no sólo asistió a los desfiles más emblemáticos del sambódromo, sino que también se convirtió en uno de los protagonistas más comentados de la maratón de celebración cultural más grande del mundo.

Ricky Martin entre plumas y energía brasilera

El Carnaval de Río, reconocido internacionalmente como uno de los eventos culturales más espectaculares del planeta, reunió a miles de visitantes y celebridades en la famosa Marquês de Sapucaí, epicentro de los desfiles del Grupo Especial de escuelas de samba.

Entre la multitud de admiradores y amantes de la samba, Ricky Martin se destacó por su entusiasmo genuino y su conexión especial con la cultura brasilera.

El artista, que ya había desfilado en la Samba Portela hace casi 30 años, regresó para disfrutar del espectáculo como un fan más, aplaudiendo, cantando y vibrando con cada paso de las carrozas y ritmos que cruzaban la avenida.

Foto: Alexandre Picchetto

"Brasil es mi casa"

Desde uno de los palcos del sambódromo, Martin se sinceró frente a los medios internacionales y expresó lo que muchos seguidores ya sospechaba y es su profundo cariño por el territorio suramericano.

“Brasil es mi casa. Amo su música. Amo su cultura. Seguramente fui brasileño en otra vida”, afirmó con una sonrisa y en un portugués fluido durante las primeras noches de desfile.

Entre famosos y encuentros inolvidables

La presencia de Ricky Martin no pasó desapercibida entre otros rostros conocidos que también disfrutaron del desfile.

En el camarote principal, el cantante fue captado compartiendo sonrisas y saludos con íconos del entretenimiento nacional, entre ellos la presentadora Sabrina Sato y el exfutbolista Ronaldo Nazário, quienes también se sumaron a la fiesta carnestolenda en Río.

Lejos de limitarse a una aparición fugaz, Ricky se mantuvo animado toda la noche, mostrando un espíritu festivo que combinó con el ritmo contagioso de la samba. Los asistentes no tardaron en elevar sus celulares para capturar imágenes del artista.