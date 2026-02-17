Estas son las condiciones del jinete Francisco Arrieta tras la rodada en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 16 de febrero fue celebrado el President's Day en diferentes hipódromos en Estados Unidos. Entre ellos, Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, con la disputa de once competencias que incluyó el Ozark Stakes de $150,000.

Dentro de esta programación, el jinete venezolano Francisco Arrieta firmó siete montas, pero concluyó con las cuatro primeras, tras caer de su quinta montura donde fue involucrado otro ejemplar.

Francisco Arrieta y Johan Rosado fuera de peligro

El jinete zuliano Francisco Arrieta, en su quinto compromiso en la octava carrera de la jornada, le tocó llevar las riendas del ejemplar The Warden, para la cuadra de Phil D’Amato, por un claiming de $65,000 en distancia de una milla.

The Warden con Arrieta en su lomo cayó a tierra luego de no poder esquivar al ejemplar Anthorian, que se quebró su pata delantera izquierda al giro de la última curva, llevando a tierra también a su piloto Johan Rosado. El ejemplar tuvo que ser sacrificado, mientras The Warden salió ileso.

Tras la caída de ambos jinetes, el servicio médico de Oaklawn Park trasladó a ambos jinetes al hospital más cercano para su chequeo completo. Según la reportera del DRF Mary Rampellini (X/DRFRampellini), ambos jinetes salieron ilesos de lesiones mayores. De igual manera, indicó que el jockey Johan Rosado fue dado de alta en horas de la noche y con la venia de poder seguir con sus compromisos a partir del jueves.

“El jockey Johan Rosado recibió el alta hospitalaria y se fue a casa. Según su agente, Rubén Muñoz, tiene previsto correr el jueves. La próxima carrera será en Oaklawn. "Todo bien", dijo Muñoz sobre Rosado el lunes por la noche”.

De igual manera comunicó: “El jinete Francisco Arrieta está esperando los resultados de las pruebas en un hospital local, pero dijo que afortunadamente escapó de una lesión grave, se siente muy bien y tiene la esperanza de que todo esté bien con respecto a las pruebas”, dijo el agente Kevin Meyocks el lunes por la noche”.