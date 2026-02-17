Récord histórico: Logan Paul vende su Pikachu Illustrator por cifra millonaria

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del coleccionismo ha alcanzado una nueva cumbre. La estrella de la WWE e influencer, Logan Paul, ha marcado un precedente histórico al vender su legendaria tarjeta Pikachu Illustrator por la astronómica cifra de US$ 16,5 millones.

La transacción se llevó a cabo a través de una subasta en Goldin Auctions, consolidando esta pieza como la carta coleccionable más cara de la historia jamás vendida bajo este formato.

El "Santo Grial" de Pokémon

La tarjeta en cuestión no es un artículo ordinario. La Pikachu Illustrator es considerada el "Santo Grial" del Juego de Cartas Coleccionables (TCG) de Pokémon por varias razones:

Origen exclusivo: Solo se entregó a los ganadores de concursos de ilustración en Japón a finales de los años 90.

Escasez extrema: Se estima que solo existen unas pocas decenas en el mundo.

Condición perfecta: La unidad de Logan Paul ostenta una calificación de PSA 10 (Gem Mint), siendo la única conocida con este grado de conservación.

Del Récord Guinness a la venta final

Logan Paul ya era poseedor de un Récord Guinness por haber adquirido esta misma tarjeta en un intercambio privado valorado en más de 5 millones de dólares hace unos años. Su decisión de transmitir la subasta en vivo a través de YouTube permitió a miles de seguidores ser testigos del momento en que el valor de la tarjeta se triplicó, demostrando el poder de la economía de la nostalgia y la inversión en activos raros.

"Estableciendo un récord mundial como la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta". — CNN en Español.

Impacto en el mercado

Esta venta no solo beneficia a Paul, sino que revaloriza todo el mercado de TCG. Expertos sugieren que este evento podría atraer a nuevos inversores institucionales hacia los coleccionables, tratándolos con la misma seriedad que el arte fino o los automóviles clásicos.