WBC: El Clásico Mundial de Beisbol 2026 será la gran puerta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El camino hacia la gloria olímpica ha quedado definido. La Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC) ha confirmado una noticia inesperada: el Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo definirá al monarca de la pelota, sino que otorgará los primeros boletos directos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta decisión, avalada por el Comité Olímpico Internacional (COI), transforma el certamen de marzo de 2026 en una batalla de vida o muerte para las potencias de nuestra región. Según el nuevo sistema de clasificación, los dos equipos de las Américas mejor posicionados en el Clásico Mundial asegurarán su presencia en la cita olímpica.

Una oportunidad de oro para las potencias latinas

Con la selección de Estados Unidos ya clasificada automáticamente por su condición de anfitrión, el panorama se vuelve sumamente atractivo para el resto del continente. Equipos de la talla de República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico ven ahora un incentivo doble para darlo todo en el Clásico.

La competencia será feroz. Países como Canadá, Colombia, Panamá, Cuba, Nicaragua y Brasil también entran en la puja por esos dos cupos directos. Para estas naciones, quedar por encima de sus vecinos continentales en el WBC 2026 significará evitar el largo y tortuoso proceso de los torneos clasificatorios posteriores, asegurando su lugar en el Dodger Stadium para el verano de 2028.

Las otras vías: Premier12 y el Clasificatorio Final

Si bien el Clásico Mundial es la parada más cercana, la WBSC también detalló las otras etapas de la denominada "Ruta a LA28". En noviembre de 2027, el torneo Premier12 (que se expandirá a 16 equipos) otorgará dos plazas adicionales: una para el mejor clasificado de Asia y otra para el mejor representante de Europa u Oceanía.

Finalmente, la sexta y última plaza se decidirá en un Torneo Clasificatorio Final que deberá realizarse a más tardar en marzo de 2028. En este evento participarán selecciones de Asia, Europa, África y Oceanía que no hayan logrado su pase en las instancias previas.