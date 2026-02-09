Artistas expresan su admiración a Bad Bunny por el Super Bowl ¡Orgullo Latino!

Suscríbete a nuestros canales

Tras finalizar la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, varias celebridades acudieron a sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo y admiración al artista latino más grande del momento.

Con un show cargado de simbolismo latinoamericano y canciones en español, el puertorriqueño dejó en alto no solo a la “Isla del Encanto” sino a todos los latinos en el evento más importante para Estados Unidos, en un momento histórico único.

Gilberto Santa Rosa

Jennifer López

Ryan Castro

Luis Fonsi

Romeo Santos

En desarrollo...