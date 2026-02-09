Farándula

Artistas expresan su admiración a Bad Bunny por el Super Bowl ¡Orgullo Latino!

Gilberto Santa Rosa, JLo y más enviaron mensajes al cantante tras finalizar la presentación 

Por

Kleimar Reina
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 11:04 pm
Artistas expresan su admiración a Bad Bunny por el Super Bowl ¡Orgullo Latino!
Bad Bunny / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Tras finalizar la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, varias celebridades acudieron a sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo y admiración al artista latino más grande del momento.

NOTAS RELACIONADAS

Con un show cargado de simbolismo latinoamericano y canciones en español, el puertorriqueño dejó en alto no solo a la “Isla del Encanto” sino a todos los latinos en el evento más importante para Estados Unidos, en un momento histórico único.

Gilberto Santa Rosa

Jennifer López

Ryan Castro

Luis Fonsi

Romeo Santos

En desarrollo...

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Super Bowl Javier Castellano Patriots Andrés Borregales
Domingo 08 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula