Super Bowl LX: No podrás creer qué era la escenografía de Bad Bunny

Meridiano

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 10:46 pm
En un dato curioso de lo que fue la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX tiene que ver con lo relacionado a la escenografía. Luego de que el cantante boricua interpretara su repertorio de 10 canciones se dio un momento cuando menos particular. 

Ya que se dio a conocer que la grama o arbustos que conformaban la escenografía de Bad Bunny eran personas disfrazadas. Todo esto lo pudiste ver en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net 

 

