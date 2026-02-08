Super Bowl LX: No podrás creer qué era la escenografía de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales
En un dato curioso de lo que fue la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX tiene que ver con lo relacionado a la escenografía. Luego de que el cantante boricua interpretara su repertorio de 10 canciones se dio un momento cuando menos particular.
En un dato curioso de lo que fue la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX tiene que ver con lo relacionado a la escenografía. Luego de que el cantante boricua interpretara su repertorio de 10 canciones se dio un momento cuando menos particular.
Ya que se dio a conocer que la grama o arbustos que conformaban la escenografía de Bad Bunny eran personas disfrazadas. Todo esto lo pudiste ver en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER