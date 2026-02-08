Super Bowl LX: No podrás creer qué era la escenografía de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

En un dato curioso de lo que fue la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX tiene que ver con lo relacionado a la escenografía. Luego de que el cantante boricua interpretara su repertorio de 10 canciones se dio un momento cuando menos particular.



Ya que se dio a conocer que la grama o arbustos que conformaban la escenografía de Bad Bunny eran personas disfrazadas. Todo esto lo pudiste ver en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net