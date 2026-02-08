Conoce el estado de salud del jinete Robert Capriles tras la rodada hoy en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada tuvo once carreras este domingo, ninguna selectiva. Sin embargo, destacó un 5 y 6 nacional muy interesante, que estableció un récord en la cantidad de dinero recaudado con esa apuesta.

En el décimo evento del programa, que es a la vez la quinta válida para el 5y6 nacional, se lleva a cabo una prueba reservada como Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro años o más que hayan ganado (salvo las carreras de reclamo en Venezuela), con una distancia de 1.600 metros.

Robert Capriles cae a tierra en los 600 finales

Robert Capriles estuvo montando a la yegua estadounidense She A Baddie, que quedó detrás de la velocidad de las yeguas Princesa Manuela y Tale Of May (USA) en la partida y al comienzo de los primeros 800 metros. Estas marcaron parciales de 25”1 y 48”2.

Con She A Baddie, Capriles comenzó su avance pegado al riel y en el poste de los 600 finales intentó saltar la baranda interna. Esto provocó que Capriles perdiera el equilibrio y se cayera al suelo. La consentida del Yellowstone es evidente en la grabación del video, que no mostró signos de gravedad al regresar.

Según el Sr. Fermín Pérez, comentarista de la TLT, indicó que el jinete Robert Capriles “salió ileso de la rodada”.

La ganadora de la prueba fue para la importada Tale of May, con la monta de Julio Moncada y presentada por José Luis Balzan.