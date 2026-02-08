Magallanes y la ruta a semifinales: ¿Qué necesita Venezuela para avanzar?

Tras un inicio movido en el Estadio Monumental Simón Bolívar y el Fórum de La Guaira, las calculadoras empiezan a salir en los dugouts. Venezuela, que actúa como anfitrión en esta segunda edición de la Serie de las Américas, tiene un objetivo claro: finalizar entre los cuatro mejores de la tabla general para sellar su pase a las semifinales
El escenario actual
Hasta el corte de hoy, 8 de febrero de 2026, Venezuela tiene un registro de 2 victorias y 1 derrota. Tras caer en el debut ante Panamá (7-8), el equipo despertó con triunfos sólidos ante Argentina (7-2) y Cuba (8-4), lo que los ubica en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de las Águilas Metropolitanas de Panamá.
¿Cuántos juegos debe ganar para clasificar?
El torneo consta de 7 equipos que juegan un "todos contra todos" (6 juegos por equipo). Históricamente, en formatos de este tipo:
- El número mágico: Con 4 victorias, la clasificación está prácticamente garantizada. Al haber 7 equipos y clasificar 4, llegar a una marca de 4-2 asegura evitar cualquier empate triple peligroso en la zona baja.
-
La situación real: Con su récord de 2-1, a Venezuela le basta con ganar 2 de sus próximos 3 encuentros (contra Nicaragua, Curazao y Colombia) para avanzar sin depender de nadie.
-
Margen de error: Incluso ganando solo 1 de los 3 restantes (terminando 3-3), Venezuela tendría altas probabilidades de avanzar gracias a su buena Diferencia de Carreras (+8), que es el primer criterio de desempate tras el dominio particular.
El calendario pendiente
La ruta de Magallanes para cerrar la fase regular es la siguiente:
-
Hoy (8 feb): vs Nicaragua (Leones de León).
-
Próximo duelo: vs Curazao (Willemstad Cannons).
-
Cierre: vs Colombia (Caimanes de Barranquilla).