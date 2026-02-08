Así terminó la actuación del equipo de Omar López en la Serie del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La participación de Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026 volvió a dejar sensaciones encontradas entre sus fanáticos. Los Cangrejeros de Santurce llegaron al torneo con altas expectativas y una nómina competitiva, pero una vez más el objetivo mayor quedó fuera de alcance.

El equipo dirigido por el venezolano Omar López avanzó con paso firme en la fase inicial, mostrando buen balance ofensivo y carácter en momentos de presión. En ese momento, lo colocaban como uno de los principales candidatos a ganar el título.

Sin embargo, el camino se detuvo en las semifinales, instancia en la que enfrentaron a unos inspirados Charros de Jalisco. El duelo fue intenso y parejo durante buena parte del encuentro, pero pequeños errores defensivos y la contundencia del rival terminaron marcando la diferencia en el marcador final de 8-6.

Cangrejeros de Santurce – Omar López

El conjunto boricua luchó hasta el último out y nunca bajó los brazos. A nivel ofensivo, logró mantenerse en juego con carreras oportunas y presión constante sobre el pitcheo mexicano. No obstante, Charros supo capitalizar mejor sus oportunidades y castigó en los momentos clave, especialmente en las entradas intermedias.

La eliminación en semifinales no solo significó el adiós al torneo, sino que también extendió una racha que pesa cada vez más sobre el béisbol puertorriqueño. Puerto Rico llega a ocho años sin levantar el trofeo de la Serie del Caribe, una sequía que genera debate entre aficionados.

Más allá del resultado final, la actuación de los Cangrejeros dejó aspectos positivos. El equipo mostró competitividad, cohesión y capacidad de reacción ante cualquier tipo de escenario que se le presentara.

En conclusión, la Serie del Caribe 2026 volvió a confirmar que el margen de error es mínimo en este tipo de torneos. Para los Cangrejeros de Santurce, el reto ahora será convertir las lecciones aprendidas en resultados concretos y, si logran sus objetivos, volver a luchar por estar en este evento caribeño.