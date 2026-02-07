José Luis Rodríguez "El Puma" se quiebra en programa de televisión

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano José Luis Rodríguez sostuvo una emotiva entrevista para el programa “Despierta América” de Univisión. El baladista de 83 años, se mostró muy nostálgico al hablar del trabajo de su hija Génesis, fruto del amor que tiene con Carolina Pérez.

“El Puma” se quiebra

La conductora Karla Martínez sorprendió al intérprete de “Pavo real”, al publicar hermosas fotografías familiares, entre ellas una en la que aparece Génesis de pequeñita siendo guiada por el artista.

La imagen hizo mover los sentimientos del criollo residenciado en Estados Unidos, al punto de soltar unas pequeñas lágrimas, que emocionaron al público.

“Ustedes me van hacer llorar acá. Yo me hago el duro, pero a veces me dan unos golpes muy duros. Es una personita que yo amo mucho, la admiro mucho y lo que ha logrado es ha pulmón y esfuerzo propio. Es una luchadora tremenda”, indicó.

Comentó estar súper orgulloso del trabajo de su hija, quien triunfa en series de Hollywood como “Operativo Lioness”, en la que participa con la actriz Zoe Saldaña.

Tensión en el show

En la entrevista hubo un momento de incomodidad, cuando le colocaron al artista una fotografía de hace muchos años, en la que aparecía muy sonriente con sus tres hijas, Liliana, la mayor, Lilibeth, la segunda, y Génesis, la tercera.

“No tiene que pasar nada, ni esperen nada de esa foto. Yo no hago cosas para que el público quede satisfecho. Cuando las cosas no son necesarias no las hago, hay cosas que uno perdona, pero ya, hasta ahí, de lejos, ya no más”, aseveró.

Afirmó estar cansado de recibir tantas cosas, recordemos que “El Puma”, lleva muchos años en un intenso conflicto con sus hijas mayores, fruto de su amor con la cantante Lila Morillo.