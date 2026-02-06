Vinícius Jr. y la oportunidad de recuperar su mejor versión con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Después de recibir la cartulina amarrilla en el último partido contra Rayo Vallecano, Vinícius Jr. se convirtió oficialmente en una baja sensible para el Real Madrid en el próximo desafío de La Liga, donde se estarán midiendo este domingo contra el Valencia en Mestalla. La no participación por acumulación de tarjetas le abrirá una oportunidad de oro al brasileño de llegar en óptimas condiciones para el desafío de Playoffs contra Benfica en la UEFA Champions League.

El calendario y las circunstancias coyunturales le han abierto al delantero una ventana de dos semanas clave para afinar su estado de forma, y piensa aprovecharla al máximo. El atacante volvería a la acción el próximo sábado 14 de febrero contra Real Sociedad, junto antes del compromiso contra los portugueses, teniendo una misión pendiente después de una derrota dolorosa que no les permitió clasificar entre los mejores ocho en el mencionado torneo.

Ese paréntesis competitivo servirá para pasar por el “taller” de Pintus, con un retoque físico orientado a elevar el tono general y recuperar la explosividad. El objetivo está claro: llegar en modo diferencial al regreso a Da Luz el 17 de febrero, escenario señalado para ver de nuevo a Vini en su versión más desequilibrante.

Vinícius Jr. comienza a recuperar su mejor versión

La derrota ante el Benfica, que condenó al equipo de Arbeloa, supuso un paso atrás evidente para el ‘7’ madridista. Tras brillar ante el Mónaco y mantener el nivel en La Cerámica, se hundió en Lisboa. El golazo ante el Rayo marcó un repunte, pero las dudas persisten.

Vinicius quiere borrarlas con Pintus al mando: esta semana el preparador italiano le tomó medidas en Valdebebas con las famosas máscaras de capacidad respiratoria, y ya desde el miércoles comenzó un trabajo individualizado tras los días de descanso concedidos al grupo. El brasileño está retomando a esa forma que todos conocemos en la presente temporada con ocho goles y 11 asistencias en 33 partidos.