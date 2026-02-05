Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°06

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Meridiano

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 04:14 pm
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 08 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras que incluyen una Condicional Especial. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Make Sense Of It (Usa)  11
Victory Rose 10
Hatshepsut 7
Catire Mercedes (Usa) 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
El Gran Barlovento  11
White Arrow 6
Príncipe Vegeta  4
Gran Romano 3
Isocórico 3
Lumiere 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Baco 14
Bravucón 8
Gran Pepe 6
Vida 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tintorero 13
Calgary 11
Maximus Fortune  4
Bambino Cosmico 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tale Of May (Usa)  11
She A Baddie (Usa)  11
Eterna Amanda 5
Princesa Manuela 1
Nikitis (Usa)  1
Above The Sky (Usa)  1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Star Plus 10
Coach Sessa (Usa) 9
Mi Maritza 8
Princess Atena 3

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Hipismo