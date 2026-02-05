La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°06

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 08 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras que incluyen una Condicional Especial. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Make Sense Of It (Usa) 11 Victory Rose 10 Hatshepsut 7 Catire Mercedes (Usa) 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS El Gran Barlovento 11 White Arrow 6 Príncipe Vegeta 4 Gran Romano 3 Isocórico 3 Lumiere 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Baco 14 Bravucón 8 Gran Pepe 6 Vida 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tintorero 13 Calgary 11 Maximus Fortune 4 Bambino Cosmico 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tale Of May (Usa) 11 She A Baddie (Usa) 11 Eterna Amanda 5 Princesa Manuela 1 Nikitis (Usa) 1 Above The Sky (Usa) 1

SEXTA VÁLIDA