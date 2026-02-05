WBC: Estas son algunas curiosidades a tomar en cuenta para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol vuelve a ocupar el centro de la escena con la llegada del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La máxima competencia de selecciones nacionales se celebrará en marzo y reunirá a los mejores talentos del planeta en un torneo que combina orgullo, espectáculo y rivalidades históricas, respectivamente.

La revelación oficial de los rosters este jueves 5 de febrero. Los 20 equipos clasificados presentarán sus listas definitivas de 30 jugadores, con una fuerte presencia de estrellas de Grandes Ligas, como es de esperarse.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

El primer lanzamiento del torneo se realizará el 5 de marzo en el Tokyo Dome, escenario emblemático que abrirá la competencia con el enfrentamiento entre China Taipéi y Australia. Un día más tarde comenzará la actividad en las otras sedes oficiales: San Juan, Houston y Miami, respectivamente. Cada grupo estará integrado por cinco selecciones que disputarán una fase todos contra todos para luego clasificar a la siguiente instancia.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia que servirá de filtro rumbo a la definición. Miami será nuevamente el epicentro de las rondas finales, albergando semifinales y el juego por el campeonato, programado para el 17 de marzo. En materia de transmisión, el torneo contará con amplia cobertura televisiva y digital en distintas regiones del mundo.

Desde el punto de vista reglamentario, el certamen introduce novedades importantes. Por primera vez se utilizará el reloj de lanzamiento, alineado con las normas actuales de MLB, lo que promete juegos más dinámicos y de menor corta duración. Se mantienen las restricciones en el conteo de pitcheos, las reglas de misericordia y un sistema detallado de desempates que prioriza el rendimiento colectivo.

En cuanto a protagonistas, Japón intentará reafirmar su dominio histórico, mientras Estados Unidos buscará recuperar el trono con un plantel cargado de figuras que hacen vida en el mejor béisbol del mundo. Selecciones tradicionales como República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Corea del Sur llegan con sed de revancha y con mucha motivación para llenarse de gloria.

Finalmente, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo definirá al mejor equipo del planeta, sino que se convertirá en una nueva celebración deportiva que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses.