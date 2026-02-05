Creador de contenido fue abucheado en juego de Magallanes y Caribes

Suscríbete a nuestros canales

El creador de contenido venezolano, Arturo Padilla, vivió un desafortunado momento en un juego de Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui. A través de redes sociales corre un video de personas gritándole fuertes palabras.

Padilla estaba sentado disfrutando del partido y apoyando a los Caribes, cuando se percató de que un grupito le expresaban con gritos palabras feas, a las cuales no dudo en responder.

Burlas para Padilla

Desde las barras gritaban con furia “Ese, ese, ese es maric*”, a lo que Arturo no dudo en voltear, levantándose y caminando con actitud, demostrando que no le importaba lo que decían.

El anzoateguiense que acumula 474.6k en TikTok, ha presentando diversos altercados en redes sociales, por opiniones que internautas. Siempre defendiéndose y dejando muy claro la postura que tiene en decir lo que piensa.

Uno de sus principales críticos es el influencer Javier Hala Madrid, quien ha realizado vídeos burlándose en la forma que Arturo habla.

Piden respeto para Padilla

Algunos internautas escribieron que el criollo merece respeto y no las constantes burlas que enfrenta.

“Pobre es objeto de burlas a todos lados que va”, “La falta de respeto no es gracioso”, “Se pasaron no tienen derecho de meterse con él y denigrarlo por su orientación sexual”, son algunas de las opiniones.