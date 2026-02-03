Así va el palmarés de la LVBP con el nuevo título de Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, la temporada 2025-2026 de la LVBP llegó a su conclusión. Y es que durante la noche de este lunes, los Navegantes del Magallanes se convirtieron en los nuevos monarcas del torneo venezolano, esto luego de imponerse en seis juegos a Caribes de Anzoátegui.

Otra imperdible temporada de LVBP

Tal como suele suceder todos los años, la LVBP se roba todos los reflectores a partir del mes de octubre, ya que sin duda se trata del deporte que más genera pasiones en toda Venezuela.

En esta ocasión, Navegantes del Magallanes protagonizó una de las campañas más memorables en su historia, destacando por su capacidad de revertir situaciones adversas en los últimos innings. Y es que si hablamos de la clave de eso, sin duda que la mano del manager Yadier Molina marcó la diferencia por lejos.

De esa manera, el conjunto carabobeño alzó su título número 14 de la LVBP frente a una aguerrida Tribu que no se la puso sencillo, pues evitaron una enorme fiesta en Valencia el domingo tras llevar la final de regreso a Puerto La Cruz.

Palmarés actualizado de la LVBP

Leones del Caracas | 21 títulos

Navegantes del Magallanes | 14 títulos

Tigres de Aragua | 10 títulos

Tiburones de La Guaira | 8 títulos

Cardenales de Lara | 7 títulos

Águilas del Zulia | 6 títulos

Caribes de Anzoátegui | 4 títulos

* Industriales de Valencia | 4 títulos

* Sabios del Vargas | 2 títulos

* Indios de Oriente | 1 título



* Equipos desaparecidos