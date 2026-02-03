El orgullo de Guatire: Leandro Cedeño brilla con luz propia en la Gran Final

Suscríbete a nuestros canales

La definición por el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se encuentra en su momento más dramático. Caribes de Anzoátegui logró una victoria vital este domingo en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, recortando la distancia en la serie ante los Navegantes del Magallanes, quienes aún lideran el compromiso global 3-2.

El triunfo de "La Tribu" en el feudo eléctrico no solo les permite seguir con vida, sino que traslada la presión al conjunto filibustero. Sin embargo, a pesar de la derrota dominical, la jornada fue histórica para uno de los pilares de la ofensiva magallanera.

El nuevo rey de las remolcadas en finales

El jardinero y slugger Leandro Cedeño se convirtió en el gran protagonista estadístico del fin de semana. El oriundo de Guatire inscribió su nombre en los libros de récords de la liga al establecer una nueva marca de carreras impulsadas en una serie final de la LVBP.

El momento histórico llegó en la parte baja de la cuarta entrada. Con Rougned Odor en circulación, Cedeño conectó un soberbio doblete que trajo la carrera al plato y superó el registro anterior, consolidándose como el remolcador más prolífico en una instancia definitiva del béisbol invernal venezolano.

"Feliz por mis logros personales, pero más que todo por lo que he podido hacer para ayudar al equipo", expresó el artillero tras finalizar el encuentro.

La clave del éxito: estabilidad y mentalidad

Para Cedeño, el éxito obtenido en esta postemporada no es producto de la casualidad, sino de la confianza depositada por el cuerpo técnico y la regularidad en el terreno de juego. El ahora jardinero izquierdo destacó que la continuidad ha sido fundamental para su rendimiento.

“Mantenerme en el lineup ha sido parte importante de mis logros. Eso me ha ayudado a estar tranquilo mentalmente y enfocado en cada turno”, aseguró el jugador, quien se ha convertido en el bate más temido de la alineación eléctrica.

Un escenario de todo o nada

Con la serie 3-2 a favor de Magallanes, el torneo se traslada ahora con una narrativa doble: el asedio de Caribes por forzar un séptimo juego y el intento de los Navegantes por coronarse apoyados en el bate histórico de Cedeño. La afición venezolana espera un desenlace de alto impacto donde cada turno al bate podría definir al próximo representante de Venezuela en la Serie del Caribe.