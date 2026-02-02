Strength Monster sale este sábado a ratificar su dominio en el óvalo del Cabriales

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número tres del año, en el hipódromo de Valencia será este sábado 07 de febrero, con una agenda de ocho competencias, que comenzarán a partir de la 1:30 de la tarde, y que tiene en la segunda competencia de la jornada sabatina, la realización del Clásico “Super Sergio” en distancia de 1.200 metros.

Datos hípicos: Valencia Reunión 03 Ejemplares

El óvalo de Valencia rinde tributo a un batallador incansable de la arena carabobeña. Se trata de un corredor excepcional que dominó el panorama hípico durante tres años seguidos como el mejor de su generación. Su historial registra una efectividad admirable: en 90 salidas a la pista, logró 21 triunfos y se ubicó entre los cinco primeros en la gran mayoría de sus compromisos. La partida prematura de este "récord horse", quien murió a los nueve años por una afección renal, dejó un vacío profundo en la afición que hoy celebra su legado.

La lógica se impone en la prueba central ante la presencia de Strength Monster, un ejemplar que ya conoce el éxito en este evento selectivo. El pupilo de Juan Carlos Pérez Pérez mantiene un dominio absoluto sobre el lote y ratifica su condición de favorito en este trayecto. Bajo la conducción del eficaz Francisco Quevedo, el veloz corredor intentará sumar su victoria número 17 en una campaña ejemplar de 23 salidas, estadística que genera máxima confianza en su equipo de trabajo

Enemigo en carreras: Datos Hinava Inscritos

Masttery: El alazán bajo la tutela de Alejandro Ortiz cumplió una destacada actuación en su debut al ganar y posteriormente arriba en el tercer lugar recientemente. El jinete estelar Robert Capriles mantiene la confianza sobre este purasangre e insiste en la conducción para este compromiso. Cabe recordar que el ejemplar cuenta con una campaña fructífera en el Hipódromo La Rinconada; ahora, en su tercera salida en el óvalo de Valencia, buscará el desquite y la adaptación definitiva a la superficie del Cabriales para beneplácito de sus allegados.

Patriley: Tras una demostración de poder en su compromiso previo, el "gigantón" asume un nuevo reto en una distancia que pondrá a prueba su versatilidad. La llave con Alejandro Briceño garantiza una conducción precisa; de presentarse un tren de carrera movido, el ejemplar aprovechará el escenario para arrebatar el triunfo en los tramos finales.

Victoria: Clásico "Super Sergio" 2025 Valencia

Esta prueba se disputó en la temporada pasada 2025 y resultó una victoria para el ejemplar Strength Monster con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento en su momento de Yondel Calderón, el cuál fue capaz de agenciar tiempo de 74.3 para los 1.200 metros.