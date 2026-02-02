Querida actriz venezolana vive en un hogar de ancianos y así luce

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales se hizo viral un video de cómo hoy luce la querida y recordada actriz venezolana Belén Díaz. La artista se mostró muy feliz y sonriente mostrando las instalaciones de un hogar de ancianos, en donde reside.

La cuenta Rafael Informa, es la que ha publicado el video en el que aparece Belén hablando y muy diferente a la época de oro de la televisión nacional, cuando regaló al público talento, entrega y profesionalismo en grandes producciones como “Ifigenia”.

Reacción en redes

Internautas resaltaron la apariencia que tiene la artista de tranquilidad viviendo en la casa hogar.

Díaz que nació el 6 de mayo 1936, realizó grandes producciones en México, que le dieron un enorme reconocimiento como una actriz de temple y como una de las grandes villanas.

Una de sus telenovelas más recordado fue en 1994 en “Como tú ninguna”, en la que trabajo con Gaby Spanic. También hizo “Todo por tú amor” con Jeannette Rodríguez y Jean Carlo Simancas.

Belén lleva tiempo radicada en la casa hogar, que lleva por nombre “Hogares Santa Ana”.

Palabras de Belén

En un vídeo posteado hace tiempo, la artista se mostró muy feliz de estar en el centro con otras personas que la ayudan y cuidan.

Las personas que estaba con Belén le cantaron una gaita, mientras ella miraba con ojos de cariño y amor.

No se tiene información sobre la familia de la artista, o si tuvo hijos.