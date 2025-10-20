Gaby Spanic es expulsada de reality show tras agredir a una compañera

Suscríbete a nuestros canales

Durante la emisión en vivo del reality show “A Fazenda” de Record TV el domingo 19 de octubre, Gaby Spanic protagonizó un giro dramático tras llamar a Tàmires Assis para una dinámica de juego que terminó verdaderamente mal.

Cansada del bullying que le han hecho por más de un mes dentro de la casa, la venezolana decidió abandonar, pero no sin antes dejarle un regalito en el rostro a su compañera.

Gaby Spanic es expulsada

En la dinámica, la actriz la actriz dio un discurso sobre violencia y agresiones, le propinó un golpe en el rostro y, acto seguido, anunció su decisión de abandonar el programa.

La propia Gaby dijo: “Ya sufrí bullying… soy una mujer que vino de otro país… ¡no aguanto más la violencia!” antes de la agresión.

Según informes, la también cantante había sugerido previamente a Tàmires vestirse de colores claros para la dinámica, lo que generó sospechas de que estaba marcando un “momento escénico”.

Además, tras el golpe, la producción reaccionó rápidamente. Rodrigo Carelli, director de realities de Record, informó que Gaby fue expulsada del programa: “Debido a lo ocurrido en la actividad de ahora, tuvimos que expulsar a Gaby Spanic del juego”.

Los problemas de Gaby Spanic en "A Fazenda"

Gaby se mostró emocionalmente inestable al expresar que había sido víctima de bullying y que había recibido amenazas incluso antes de entrar al reality. Dentro de la casa, protagonizó varias discusiones con otros participantes.

Uno de los problemas más destacados fue un enfrentamiento con Fernando Sampaio durante la división de alimentos en el que acusó al grupo de esconder comida y aseguró haber sufrido xenofobia.