Así responde Raphy Pina a la inesperada demanda de Daddy Yankee

Suscríbete a nuestros canales

El 4 de diciembre de 2025, Raphy Pina abrió fuego desde su cuenta de Instagram en un mensaje claro y contundente, en el que rechazó las acusaciones que Daddy Yankee le hizo públicamente.

Pina afirmó que su trabajo está “documentado” y “certificado”, y se mostró sorprendido de que quien alguna vez consideró parte de su familia, hoy lo señale en una denuncia por supuesto fraude de regalías.

El mensaje de Raphy Pina

Con dolor, decepción y orgullo, el productor explicó: “No soy de los que destruyen lo que construyó; no necesito inventar historias para justificar mis decisiones”.

Añadió que aunque respeta el legado del artista, “una leyenda que abrió caminos”, la historia que vivieron “sin cámaras, sin redes y sin cuentos” es otra, la suya.

Pero Pina no se detuvo en palabras espirituales y acompañó el post con imágenes, una mostraba un pequeño estudio improvisado, insinuando su participación real en la creación de canciones, como resposta visual al reclamo de autoría fraudulenta.

¿Cuál es la acusación de Daddy Yankee?

La denuncia presentada por Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee es un alegato muy serio en el que se afirma que, desde al menos 2015 hasta 2025, varios documentos fueron manipulados para incluir a Pina como coautor de varias canciones sin su aporte creativo real.

Según la demanda, este presunto esquema permitió que regalías millonarias derivadas del éxito mundial del exponente urbano fueran desviadas de forma irregular, beneficiando indebidamente al productor.

Además, la querella apunta a que esta manipulación formaría parte de una estructura más amplia, amparada bajo la ley federal contra crimen organizado , lo que agrava la gravedad de las acusaciones y pone en jaque la reputación de varios nombres históricos del género.

Lejos de quedarse callado, Raphy Pina ha venido defendiendo su inocencia desde hace meses. En declaraciones previas, aseguró que todo esto responde a una “estrategia publicitaria” orquestada por los abogados de Daddy Yankee con el propósito de “alargar la situación y dividir un montón de bienes”.