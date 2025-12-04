MLB: ¡El héroe se queda! Miguel Rojas firma extensión con los Dodgers y asegura su futuro en la organización

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles están enfocados en mantener la química ganadora que los llevó a coronarse campeones en las últimas dos temporadas. En este sentido, la gerencia angelina priorizó la retención de piezas claves, logrando asegurar la continuidad de uno de los líderes más respetados del clubhouse.

Detalles del Acuerdo

Este miércoles, la organización californiana y el infielder venezolano Miguel Rojas, considerado el héroe de la Serie Mundial 2025 por su desempeño oportuno, concretaron un acuerdo que asegura su presencia a corto y largo plazo.

Contrato: Rojas firmará por un año y 5.5 millones de dólares .

Última Temporada: Según fuentes de la MLB, la campaña 2026 será la última como jugador profesional para el veterano de 37 años.

Rol Futuro: El movimiento trasciende la temporada 2026. Rojas continuará con la organización en un rol de oficina y desarrollo, donde contribuirá al crecimiento de los jugadores jóvenes y asistirá directamente a la directiva de los Dodgers, según una fuente familiarizada con el acuerdo.

Con este contrato, Rojas se convierte en el primer agente libre del equipo campeón de la Serie Mundial 2025 en ser traído de vuelta. El club también ejerció previamente las opciones contractuales sobre el infielder Max Muncy y el relevista Alex Vesia.

Un Líder Indispensable

Rojas debutó originalmente con los Dodgers en 2014, regresó al equipo en un canje con los Miami Marlins antes de la temporada 2023, y rápidamente se consolidó como un líder vocal y mentor en un equipo repleto de estrellas.

Su impacto trascendió las estadísticas, siendo un recurso fundamental para Mookie Betts en su exitosa transición al campocorto. El propio Betts resaltó la influencia del venezolano:

"Es diferente cuando tienes un entrenador, pero cuando tienes un compañero de equipo que en realidad está ahí fuera, puedo hacerle preguntas durante el juego, entre pitcheos," dijo Betts en octubre. "Alguien que siempre tiene una respuesta, siempre te da lo mejor de sí cada día. No podría pedir nada mejor que tener a Miggy Ro. Y él es realmente responsable de muchos de mis éxitos mentales este año, seguro"

Desempeño 2025: Un Guante de Calidad

Principalmente sirviendo en un papel de banca de lujo, Rojas tuvo una temporada productiva al bate, promediando .262 con 18 dobles y 27 carreras impulsadas en 114 juegos.

No obstante, su mayor contribución fue su defensa de calidad y versatilidad. Rojas defendió impecablemente la segunda base, la tercera base y el campocorto, lo que le valió ser finalista para el Guante de Oro de Utility de la Liga Nacional, premio que finalmente fue ganado por Javier Sanoja de Miami.

El portal El Extrabase fue el primero en informar sobre este acuerdo crucial para la estabilidad y el futuro de la organización de Los Ángeles.