Al momento de sellar: Descubre el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que podría convertir tu 5y6 en un ticket ganador

Suscríbete a nuestros canales

El primer domingo del mes de diciembre se disputará la reunión 47, la cual tendrá una programación de 12 competencias sin eventos selectivos de grado.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

Parte de la cartelera dominical se incluye la jornada para el juego del 5y6 Nacional y en esta ocasión en la carrera de los acumulados como lo es la sexta válida es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, con una nómina de 13 competidoras más el premio especial adicional de 26.000 dólares.

La potra Belleze (número 5), es una de las inscritas para esta última válida, con la monta por tercera vez de Jhonathan Aray y presentada por Rafael Cartolano para el Stud V & V, al mismo tiempo, reaparece luego de un corto paro de 35 días, por lo que se perfila como primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

En su última actuación en la arena caraqueña fue el pasado 02 de noviembre para este mismo lote, pues fue capaz de llegar segunda a 3 1/2 cuerpos la ganadora Encantadora ´para este mismo recorrido de 1.200 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 03 de diciembre, la nacida y criada en el Haras La Primavera ajustó 44 segundos exactos para 800 metros, en pelo, súper cómoda informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas