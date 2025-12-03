LVBP: Yapson Gómez destaca el gran aporte del Kid Rodríguez en Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP está más reñida que nunca, con muy poca distancia en la tabla de posiciones entre los ocho equipos. En el caso de los Tiburones de La Guaira, si bien tienen dos derrotas al hilo apenas están dos juegos por debajo del liderato, mientras que solo a uno de los puestos directos al Round Robin.

Recordemos que, semanas atrás, la organización prescindió de los servicios de Gregorio Petit como manager, quien fue reemplazado por Marco Davalillo. Pero más allá del cambio de timón, una de las piezas que se ha convertido en parte esencial del grupo de coaches es Francisco "Kid" Rodríguez, ya que ha sacado lo mejor de los lanzadores litoralenses.

Armonía en el bullpen de Tiburones

Para la jornada de este miércoles, Tiburones de La Guaira recibe en el Estadio Universitario a Cardenales de Lara, con quienes justamente están empatados en el quinto lugar de la tabla de posiciones. De ahí a que dicha cita sea importante, pues el ganador estaría sacando un juego de ventaja a su rival de turno.

A manera de previa, el lanzador Yapson Gómez habló para las cámaras de Meridiano para resaltar esa buena química que existe en el equipo, algo que sin dudas será clave para que afronten de la mejor manera lo que queda de la Ronda Regular.

"Hay muy buena química y vibra en el grupo entre lanzadores y bateadores. Son excelentes compañeros que también dan muy buenos consejos, y que además nos impulsan a salir con todo al terreno de juego para dar lo mejor en beneficio del equipo", señaló.

Asimismo, el oriundo de San Cristóbal no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la labor del Kid Rodríguez. Y es que lo describió como una persona que siempre está enfocada y que, además, siempre busca la manera de mantener a los lanzadores en el camino correcto.

"Es una persona que siempre está enfocada y que nos da muchos consejos. También nos ayuda para mantenernos positivos a la hora de lanzar. De verdad que es una presencia muy importante para el bullpen del equipo", explicó.

Hasta el momento, Yapson Gómez ha participado en 20 encuentros esta temporada con Tiburones de La Guaira. Su récord es de 1-0 con 4.40 de efectividad producto de siete carreras permitidas en 14.1 innings, con tres bases por bolas y 10 ponches.