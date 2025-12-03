La fija de Rafael Cartolano: El ejemplar que simplifica tu jugada en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Cartolano es un caballero del entrenamiento y una destacada personalidad hípica. Es un profesional dedicado a plenitud a los caballos que tiene alojados en su cuadra, y siempre encuentra un momento para hablar con gran claridad sobre el chance de sus ejemplares.

Rafael Cartolano: La Rinconada Dos compromisos Reunión 47

Pese a sumar "solo" 11 victorias en lo que va de año, la efectividad del trainer Cartolano es notable. Con 64 actuaciones hasta el momento, su porcentaje de efectividad se ubica en un impresionante 44%, una cifra que resulta sumamente positiva y habla de la calidad de sus presentaciones.

Este miércoles, una vez culminó el trabajo de sus purasangres en la pista, el preparador concedió unos minutos al equipo de Meridiano Web. Cartolano fue muy enfático al detallar las posibilidades que tienen sus presentados de cara a la reunión 47 de carreras, la cual se disputará este domingo 7 de diciembre.

El primer compromiso es en la tercera válida con el ejemplar Tianshan que viene de ganar el pasado mes de octubre y regresa para este domingo.

- Esta yegua se encuentra en excelentes condiciones físicas. Para este domingo, esperamos lograr una muy buena actuación. Acompáñenla sin dudarlo en sus combinaciones con las favoritas.

Luego en la carrera de los acumulados que todos quieren ganar, presenta a la yegua Bellezze con la monta de Jhonathan Aray.

- Esta yegua tiene características de fija, y se la vamos a dedicar al público. Anda muy bien y, de hecho, ajustó cómodamente hoy mismo (miércoles) con el jinete Aray. Esperamos obtener la victoria con ella y decidir la carrera.

Un saludo a toda la afición y aprovecho para invitarlos a sellar su 5y6 nacional, el cual sigue abonando excelentes dividendos.