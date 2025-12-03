Retiros oficiales: Estos son los dos ejemplares que no correrán este sábado en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La jornada número 24 de la temporada será este sábado 6 de diciembre en el Hipódromo Nacional de Valencia. Los aficionados disfrutarán de un programa interesante de nueve competencias, las cuales comenzarán a la 1:15 de la tarde. El 5y6 valenciano iniciará en la cuarta carrera, aproximadamente a las 2:50 p.m.

Aunque el óvalo del Cabriales no anunció la disputa de pruebas selectivas para esta ocasión, la emoción aumentará no solo con la presencia de jinetes que hacen vida en la capital, sino también con ejemplares de La Rinconada que se estrenan en Valencia. Además, el 5y6 nacional buscará una nueva marca y continuará su ascenso en el monto récord de su recaudación.

Este miércoles 03 de diciembre, se dio a conocer a través de las diferentes redes sociales del óvalo del Cabriales, la lista de dos ejemplares retirados.

En la primera del programa es para el lote de yeguas de tres y más años, ganadores de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros y entre los participantes se encontraba inscrito el alazán Cautelosa (número 8) que reaparecía luego de 476 días sin correr, contaba con la conducción del jinete aprendiz Robert Vera y la preparación de Renny Verstegui.

Este ejemplar tiene campaña de 56 actuaciones para tres triunfos y en su más reciente ocupo el octavo lugar.

Mientras que, en la séptima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para yeguas de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el recorrido de 1.200 metros.

Para está prueba válida participaba la yegua de ocho años Maverick (número 1), con la monta del aprendiz Kervin Morales y el entrenamiento de Juan Landinez, al mismo tiempo reaparecía luego de 98 días sin correr. En su última actuación, el pupilo de Landinez llegó octavo a 25 cuerpos de la ganadora Magical Song.

Motivos del Retiros: Hinava

De acuerdo con la información emitida por el Hinava en sus redes sociales, el motivo del retiro de Cautelosa de la primera del ciclo no válido fue por presentar Claudicación del Miembro posterior Izquierdo y para el caso del retiro de Maverick en la cuarta válida fue por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.