Nueva marca en el monto sellado en el 5y6 de Valencia para este sábado 22-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 22 de noviembre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 23 de la temporada 2025, En la cual incluyó el Clásico "Sprinters" en distancia de 1.200 metros. Además, de un atractivo 5y6 nacional que buscará establecer una nueva marca.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en Valencia

La jornada ganadora inició con victoria para Susurro (número 7) con la monta de Alejandro Briceño, y la preparación de José Canfurjol. En la segunda carrera triunfó Vicdavalillo (numero 5) con la monta de Alejandro Briceño y el ensillaje de Carlos Escobar Jr.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Strength Monster (número 5) con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez, en lo que fue el Clásico “Sprinters”.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.38.705.690,00 de los cuales, Bs.5.418.796,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.20.902.072,60.