Querida y respetada actriz venezolana cumplió 92 años ¡Felicidades!

El 31 de diciembre estuvo de cumpleaños la querida, respetada y pionera de la televisión venezolana, Aura Rivas. Para la artista fue arribar a los 92 años con doble celebración, ya que también despidió el año 2025 junta al amor de su familia.

Una celebración por todo lo ato

A través de Instagram Aura dio un vistazo de cómo pasó su vuelta al sol repleta de amor, cariño, mensajes, buena música y un legado único en la televisión venezolana, imposible de olvidar.

En sus historias posteó imágenes de los mejores momentos de las dos celebraciones, en una aparece muy sonriente con una camisa en color rojo, y rodeada de abrazos sinceros. Mientras que en otra se mostró con una pequeña coronita.

Emocionada, la actriz brindó por un 2026 y cumpleaños llenó de salud, amor, vida y trabajo en el teatro nacional, en el que se mantiene muy activa con interpretaciones únicas.

Son 65 años de carrera y regalando a los venezolanos una entrega, disciplina y respeto por las tablas, siendo su última pieza el año pasado con “Mi Nonna”, realizada en el Centro Cultural Chacao.

Pionera de la televisión venezolana

La nacida en el año 1933 en el estado Mérida, comenzó su carrera en la planta Venevisión canal 4, con obras que se mantienen en la memoria del público como “El secreto de lucrecia”. Además, fue la Mariselita de la exitosa novela Doña Barbara de 1958.

También hizo carrera en México y en el cine realizó películas como “Cheila: una casa pa Maita”, “El amparo”, “Retén de mujeres”, entre otras.