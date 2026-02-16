Templo de Pastor Maldonado sigue en la Fórmula 1, Barcelona tendrá esta condición

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 anunció este lunes 16 de febrero que llegó a un acuerdo con la administración del Circuito de Barcelona-Cataluña para extender la estadía del trazado, aunque con una condición para que la máxima categoría del automovilismo mundial siga visitando tierras catalanas.

Con la llegada del Madring, circuito callejero en Madrid que albergará el GP de España para este año, parecía que el el trazado de Barcelona no iba a tener futuro, además de los problemas económicos de la región.

Pero la F1 le ofreció como a otros trazados la posibilidad de realizar la carrera de forma intercalada, es decir, un año si y otro no, lo cual permite a la categoría reina del automovilismo incorporar nuevos mercados al mundial, sin necesidad de eliminar circuitos clásicos.

Cuál es el nuevo acuerdo

El nuevo acuerdo de Montmeló establece que albergar Grandes Premios en los años 2028, 2030 y 2032, asegurando su lugar en un calendario global cada vez más competitivo y con un límite de 24 carreras por temporada.

Asimismo, la carrera llevará un nuevo nombre a partir de la temporada 2026, la prueba en Montmeló dejará de ser el Gran Premio de España para denominarse oficialmente Gran Premio de Cataluña.

El acuerdo contempla una importante remodelación de las instalaciones para mejorar la experiencia del aficionado y cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la F1 hacia el "Net Zero" en 2030.

Quiénes ha ganado en Barcelona

El circuito de Barcelona debutó en la Fórmula 1 en la temporada 1991, hasta la fecha ha albergado de forma ininterrumpida el GP de España (menos el año de la pandemia de Covid-19). En este tiempo, 17 pilotos han ganado, siendo Michael Schumacher y Lewis Hamilton los más laureados con seis triunfos. Mientras que ocho escuderías han llegado a lo más alto del podio, siendo Ferrari el equipo con más triunfos, ocho en total.

Hay que recordar que en la temporada 2012, el venezolano Pastor Maldonado hizo historia al lograr su único triunfo en la Fórmula 1 y vencer a dos campeones del mundo en el Gran Premio de España. Hasta la fecha es la última victoria del equipo Williams en la categoría.