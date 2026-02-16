MLB: Brusdar Graterol sigue generando dudas en los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

El manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, dio una actualización el pasado sábado sobre el estado físico de Brusdar Graterol, quien continúa en su proceso de rehabilitación luego de haber pasado por una cirugía en su hombro en noviembre del 2024. Y es que al parecer necesitará más tiempo para que pueda alcanzar su velocidad habitual.

Incertidumbre con Graterol

Como muchos recordarán, el grandeliga venezolano se perdió todo el año pasado por cumplir con sus asignaciones de rehabilitación. Si bien era una posibilidad lejana regresar en el cierre de la temporada 2025, al final no pudo aumentar su ritmo y la organización optó por mantenerlo lejos de la acción.

Ya en este 2026, los Dodgers pensaron que estaría en plena forma al llegar al campamento para los entrenamientos primaverales, pero lo cierto del caso es que Brusdar Graterol no estaba donde el equipo esperaba que estuviera cuando subió al montículo el pasado viernes.

"Aún así, la velocidad no está cerca de donde debe estar. Así que creo que es una progresión lenta. Simplemente no sé dónde nos pone eso. Pero es un proceso lento para Brusdar", apuntó el estratega de los Dodgers.

Por lo pronto, las alarmas en Los Ángeles todavía no se encienden con el lanzador venezolano, ya que la organización tiene intenciones de llevar con calma su recuperación en esta primavera, algo que sin duda lo llevará a comenzar un poco más tarde sus pruebas en los juegos de exhibición.

Recordemos que en su última temporada de Grandes Ligas, en 2024, apenas disputó siete compromisos y luego de 7.1 innings permitió tres imparables y dos carreras, además que no regaló bases por bolas y ponchó a siete contrarios.