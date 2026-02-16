MLB: José Altuve se dirige a otro Spring Training con los Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training está a la vuelta de la esquina y, como cada año, la presencia venezolana vuelve a ser protagonista en el campamento de los Houston Astros. La delegación criolla combina experiencia y liderazgo de la mano de uno de sus principales exponentes en las últimas décadas, como es el caso de José Altuve.

El segunda base de 35 años inicia su temporada número 16 en las Grandes Ligas, todas defendiendo el uniforme de Houston, una muestra de lealtad y consistencia poco común en esta era de megacontratos en la MLB.

José Altuve – Astros de Houston

Hablar de Altuve es hablar de constancia. A sus 35 años, el maracayero no solo mantiene su rol como pieza clave en la alineación, sino que también funge como guía natural para las nuevas generaciones.

Su ética de trabajo es uno de los ejemplos que deben seguir las nuevas generaciones si desean tener éxito en un deporte tan exigente.

Pero no es el único venezolano que genera expectativa en estos entrenamientos primaverales. El receptor Carlos Pérez aparece como una de las posibles sorpresas de este 2026. Con experiencia previa en la Major League Baseball, su principal objetivo es ganarse un lugar como segundo catcher del equipo.

Finalmente, en un roster competitivo como el de los Astros, cada turno y cada inning cuentan. Para los venezolanos, el Spring Training no es sólo preparación: es una vitrina. Mientras Altuve afianza su legado con la franquicia, Pérez lucha por abrirse espacio.