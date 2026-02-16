El Atlético de Madrid sufre una nueva lesión previo a la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid ha recibido un duro golpe en el tramo más decisivo de la temporada. El club confirmó este lunes que el extremo argentino Nicolás González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada tras las pruebas médicas realizadas tras el encuentro del pasado domingo ante el Rayo Vallecano en el Estadio Butarque.

Aunque el parte médico oficial no especifica el tiempo exacto de recuperación, señalando que "la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", se estima que el argentino estará fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

Un calendario sin tregua

La ausencia de Nico González llega en el peor momento posible para Diego Simeone, ya que el equipo se juega su futuro en las dos competiciones de eliminatorias.

En la UEFA Champions League se perderá la ida de los play-offs ante el Club Brujas (este miércoles 18 de febrero). Mientras que, también será baja casi segura para el partido de vuelta de las semifinales contra el FC Barcelona, donde el Atleti busca mantener la ventaja para acceder a la gran final.

El "hospital" rojiblanco

"Cholo" Simeone deberá recomponer su esquema táctico, pues la baja del argentino se suma a la de otra pieza fundamental en el centro del campo, Pablo Barrios.

El canterano continúa en su proceso de recuperación tras sufrir una rotura muscular a principios de febrero. El volante español es el motor del equipo en la zona medular y su ausencia ya se ha sentido en los últimos encuentros.

Con la baja confirmada de Nico, se espera que Adeloma Lookman o Rodrigo Riquelme ocupen el carril izquierdo en el trascendental duelo europeo de esta semana.