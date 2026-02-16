Eugenio Suarez ajusta su rol bajo la era Francona en Cincinnati

Suscríbete a nuestros canales

El sonido del madero impactando la pelota resuena con fuerza en las instalaciones de entrenamiento de los Rojos de Cincinnati. En el centro de la acción se encuentra Eugenio Suárez, quien ha llegado a la pretemporada con una mentalidad clara: trabajar a "toda máquina".

A pesar de ser un veterano consolidado, el venezolano no ha bajado la intensidad. Se le ha visto especialmente activo tomando rodados en la tercera base, su posición natural y donde ha construido gran parte de su legado en las Mayores. Sin embargo, este despliegue defensivo en la "esquina caliente" podría ser más un ejercicio de mantenimiento que un presagio de su rol diario.

Versatilidad sobre el diamante

Bajo la nueva dirección estratégica de Terry Francona, el panorama para Suárez apunta hacia una transición lógica para preservar su ofensiva. Aunque su guante sigue disponible, las proyecciones del equipo sugieren que el "Geno" tendrá una presencia intermitente en la antesala.

Se estima que el plan de Francona para optimizar el lineup titular incluye:

Designado (DH): Para mantener su bate explosivo en la alineación diaria sin el desgaste físico de la defensa.

Primera Base (1B): Como una opción sólida para dar rotación al cuadro interior.

Tercera Base (3B): Reservada para situaciones específicas o descansos de jugadores más jóvenes.

El factor Francona

La llegada de Terry Francona al banquillo de los Rojos busca inyectar experiencia y una gestión de personal más quirúrgica. Para Suárez, esto significa adaptarse a un rol de utilidad de lujo y mentor ofensivo. Su energía en Arizona confirma que, independientemente de la posición que anote en la tarjeta de juego, su compromiso con la organización está en su punto máximo.