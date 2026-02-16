Rawayana rompe tarima en los Carnavales de Barranquilla 2026 con sabor criollo

Suscríbete a nuestros canales

La banda venezolana, Rawayana, sigue consolidándose como uno de los proyectos musicales más vibrantes y exitosos de la escena latina en 2026.

El sábado 14 de febrero, el grupo se presentó en el legendario Carnaval de Barranquilla, uno de los festivales culturales más exuberantes y multitudinarios del mundo, donde compartió escenario con una gran figura y llevó su energía única a miles de espectadores.

Rawayana llevó su "toco toco tó" a Barranquilla

Durante el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026, celebrado en el estadio Romelio Martínez, Rawayana se robó los aplausos junto al reconocido reguetonero Manuel Turizo con la interpretación de su exitoso sencillo conjunto “Inglés en Miami”.

Este tema, que ha alcanzado posiciones destacadas en plataformas digitales y se ha convertido en uno de los hitos del verano musical, encendió al público que no dejó de cantar ni un segundo.

A través de redes sociales, seguidores compartieron imágenes y videos de la banda venezolana y Turizo gozando sobre la tarima, en un momento que rápidamente se viralizó entre los asistentes del carnaval.

Además del hit con Turizo, Rawayana aprovechó la celebración para regalar a los presentes otros temas de su repertorio, con el estilo fresco y caribeño que los caracteriza.

"¿Dónde es el After?": el álbum que está rompiendo las plataformas

Este momento en Barranquilla se enmarca dentro de la promoción del nuevo álbum de Rawayana, titulado “¿Dónde es el After?”, lanzado el 1° de enero de 2026. Este disco ha logrado colocar varias de sus canciones en el Top Viral de Spotify en más de una decena de países.

“¿Dónde es el After?” es un proyecto ambicioso de 23 canciones que mezcla ritmos caribeños, funk, afrobeats y pop latino, además de incluir colaboraciones estelares con artistas como Manuel Turizo, Elena Rose, Justin Quiles, Carín León, Jowell & Randy, Grupo Frontera, entre otros.

Gracias a este álbum, la banda ha emprendido una gira internacional que ya los llevará a escenarios de Colombia, España, México, Centroamérica y Sudamérica, donde presentarán en vivo la vibrante experiencia de “¿Dónde es el After?”.