Champions League

Champions League: Así se jugará la ida de los play-offs

16 equipos lucharán en una eliminatoria (ida y vuelta) para asegurar su cupo en octavos de final

Por

Carlos Mora
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 11:42 am
Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre de la intensa fase de liga, la Champions League entra en su etapa de eliminación directa con una ronda de play-offs que promete no dar tregua.

NOTAS RELACIONADAS

16 equipos se verán las caras en llaves de ida y vuelta con el objetivo de obtener uno de los ocho boletos restantes para los octavos de final, donde ya esperan los mejores ocho clasificados de la primera fase.

Martes 17 de febrero

La jornada inaugural del martes presenta duelos de alto calibre, destacando el regreso de José Mourinho (actual técnico del Benfica) para enfrentar a su antiguo equipo, el Real Madrid

Partido Hora (VEN) Estadio
Galatasaray vs. Juventus 1:45 PM RAMS Park, Estambul
Borussia Dortmund vs. Atalanta 4:00 PM Signal Iduna Park
AS Mónaco vs. PSG 4:00 PM Estadio Luis II
Benfica vs. Real Madrid 4:00 PM Estádio da Luz

 

Miércoles 18 de febrero

El miércoles, el torneo se traslada a escenarios complejos. El Inter de Milán deberá lidiar con el gélido clima de Noruega, mientras que el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone buscará imponer su jerarquía en Bélgica.

Partido Hora (VEN) Estadio
Qarabağ vs. Newcastle 1:45 PM Tofiq Bahramov, Bakú
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen 4:00 PM Georgios Karaiskakis
Bodo/Glimt vs. Inter de Milán 4:00 PM Aspmyra Stadion
Club Brujas vs. Atlético de Madrid 4:00 PM Jan Breydelstadion

¿Cuándo será el sorteo de octavos?

Bajo el nuevo formato de la UEFA, estos enfrentamientos no son solo una "repesca", sino una prueba de fuego para los equipos que no lograron clasificar directo (puestos 9 al 24 de la fase de liga).

Al igual que en las últimas ediciones, los goles fuera de casa no valen doble. En caso de empate en el global tras los 180 minutos, habrá prórroga y, de ser necesario, penales.

Los ocho ganadores de estas llaves avanzarán a los octavos de final, cuyo sorteo se realizará el próximo 27 de febrero para definir los cruces contra los líderes de la tabla general (Arsenal, Barcelona, Man City, entre otros).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras NBA Jude Bellingham
Lunes 16 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol