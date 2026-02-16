Champions League: Así se jugará la ida de los play-offs

Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre de la intensa fase de liga, la Champions League entra en su etapa de eliminación directa con una ronda de play-offs que promete no dar tregua.

16 equipos se verán las caras en llaves de ida y vuelta con el objetivo de obtener uno de los ocho boletos restantes para los octavos de final, donde ya esperan los mejores ocho clasificados de la primera fase.

Martes 17 de febrero

La jornada inaugural del martes presenta duelos de alto calibre, destacando el regreso de José Mourinho (actual técnico del Benfica) para enfrentar a su antiguo equipo, el Real Madrid.

Partido Hora (VEN) Estadio Galatasaray vs. Juventus 1:45 PM RAMS Park, Estambul Borussia Dortmund vs. Atalanta 4:00 PM Signal Iduna Park AS Mónaco vs. PSG 4:00 PM Estadio Luis II Benfica vs. Real Madrid 4:00 PM Estádio da Luz

Miércoles 18 de febrero

El miércoles, el torneo se traslada a escenarios complejos. El Inter de Milán deberá lidiar con el gélido clima de Noruega, mientras que el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone buscará imponer su jerarquía en Bélgica.

Partido Hora (VEN) Estadio Qarabağ vs. Newcastle 1:45 PM Tofiq Bahramov, Bakú Olympiacos vs. Bayer Leverkusen 4:00 PM Georgios Karaiskakis Bodo/Glimt vs. Inter de Milán 4:00 PM Aspmyra Stadion Club Brujas vs. Atlético de Madrid 4:00 PM Jan Breydelstadion

¿Cuándo será el sorteo de octavos?

Bajo el nuevo formato de la UEFA, estos enfrentamientos no son solo una "repesca", sino una prueba de fuego para los equipos que no lograron clasificar directo (puestos 9 al 24 de la fase de liga).

Al igual que en las últimas ediciones, los goles fuera de casa no valen doble. En caso de empate en el global tras los 180 minutos, habrá prórroga y, de ser necesario, penales.

Los ocho ganadores de estas llaves avanzarán a los octavos de final, cuyo sorteo se realizará el próximo 27 de febrero para definir los cruces contra los líderes de la tabla general (Arsenal, Barcelona, Man City, entre otros).