Real Madrid encienden las alarmas por Jude Bellingham

El Real Madrid podría enfrentar una baja más prolongada de lo esperado con respecto a Jude Bellingham. Inicialmente, se había indicado que su lesión no sería grave y que requeriría un tiempo de recuperación de aproximadamente cuatro semanas.

Sin embargo, según fuentes cercanas al jugador, el mediocampista inglés habría comunicado que el período de inactividad podría extenderse entre seis y ocho semanas. Esta noticia ha generado preocupación en el seno del club, ya que el centrocampista ha sido una de las piezas clave en el esquema madridista en la presente temporada.

La posible baja de Bellingham por un periodo tan largo complicaría aún más las aspiraciones del Real Madrid en un momento crucial de la temporada. El inglés ha sido fundamental tanto en La Liga como en la UEFA Champions League, donde el club afronta un desafío clave en los Playoffs durante la próxima semana contra el Benfica, y su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar en el mediocampo.

La falta de un jugador tan influyente podría afectar tanto la creación de juego como la capacidad ofensiva del equipo blanco, que ya se prepara para enfrentarse a partidos decisivos en ambas competiciones. En lo que va presentación en la vigente campaña, el internacional inglés colecciona cuatro goles y tres asistencias en 18 compromisos en La Liga, mientras que, en la Champions League registra par de dianas y un pase a gol en siete duelos.

De confirmarse esta lesión más severa, Bellingham podría perderse varias jornadas clave, lo que afectaría directamente al rendimiento del Real Madrid, que también se encuentra batallando por el título en el torneo local. Con la temporada en su punto culminante, el equipo deberá encontrar soluciones para mitigar la ausencia de su estrella, confiando en que otros jugadores puedan dar un paso al frente.