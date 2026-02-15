La venezolana Carmen Alicia Lara continúa enfrentando un crudo proceso de salud

La reconocida actriz venezolana, Carmen Alicia Lara, ha vuelto a abrir su corazón ante el público para compartir un testimonio lleno de emociones, fortaleza espiritual y realidades médicas que han puesto su vida en una encrucijada difícil de imaginar.
Tras varios meses de lucha y múltiples diagnósticos, la intérprete no ha perdido ni una pizca de esperanza, transformando su proceso de salud en una historia de resiliencia que inspira a miles.
El diagnóstico que marcó la vida de Carmen Alicia Lara
La historia de Carmen Alicia con el cáncer no es nueva. Hace casi una década enfrentó un cáncer de mama que venció con fuerza y determinación.
Sin embargo, en octubre de 2025 la actriz confirmó, a través de un emotivo video en sus redes sociales, que la enfermedad había regresado con fuerza y había desarrollado metástasis, afectando huesos, ganglios, músculos y otros tejidos del cuerpo.
A esta dura realidad se sumó el diagnóstico de esclerosis múltiple en febrero de 2025, una condición crónica del sistema nervioso que ha impactado su vida diaria y complejizado aún más las decisiones médicas de su equipo tratante.
Tratamientos y nuevos rumbos médicos
Aunque inicialmente se consideró comenzar con quimioterapia, los especialistas que acompañan a Carmen Alicia están evaluando otras alternativas terapéuticas más adecuadas para su situación actual, especialmente en vista de la coexistencia de ambos diagnósticos.
El proceso es complejo y no exento de efectos secundarios, pero la actriz ha decidido enfrentar cada paso con calma absoluta, paso a paso, sin prisa pero con firmeza.
En sus publicaciones más recientes, la estrella de RCTV ha compartido reflexiones profundas sobre el presente y sobre cómo ha aprendido a “hacer lo que Dios le manda hacer” sin esperar a sentirse mejor primero, un cambio de enfoque que ha resonado con muchos de sus seguidores.
Lejos de retraerse, la actriz ha convertido cada muestra de cariño en energía para seguir luchando. Desde mensajes de seguidores hasta oraciones compartidas en redes sociales, Carmen Alicia ha agradecido cada gesto de amor y empatía con palabras cálidas y sinceras.
“Gracias por acompañarme a sanar”, escribió recientemente, recordándole al público que, aunque camina por un sendero complicado, no lo hace sola.