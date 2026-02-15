Willson Contreras le da una gran noticia a Venezuela de cara al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Despejadas las dudas. Luego de algunas horas llenas de incertidumbre, finalmente Willson Contreras, flamante jugador de los Medias Rojas de Boston, ha confirmado oficialmente que estará con el Team Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, para disputar esta importante cita por primera vez en su carrera profesional.

Las dudas habían surgido luego de la incorporación del toletero a su nuevo equipo, Medias Rojas de Boston. En su primer día en la organización, fue preguntado sobre su presencia en el Clásico Mundial, y afirmó que todavía no había recibido respuesta del seguro, pero que imaginaba que la misma llegaría luego de someterse a los exámenes médicos de rutina con su nueva organización.

Willson Contreras estará en el Clásico Mundial

De cara al año 2023, Willson Contreras tomó la dura decisión de no asistir al Clásico Mundial de Beisbol, para cuidarse de su tobillo, que sufrió durante buena parte de 2022, y así llegar de la mejor manera a la que fue su primera temporada con el uniforme de Cardenales de San Luis.

Ahora, tres años más tarde, gozando de buena salud y adaptado a su nueva posición como primera base, el mayor de los Contreras está más que decidido a aportar para la causa venezolana en este importante campeonato.

"Nunca dije que no quería ir sino que había que esperar por el seguro. Mucha gente lo entendió mal, pero nunca dije que no iba a estar en el Clásico", contó el Willson Contreras, quien además le puso fecha a su incorporación a la concentración venezolana. "Estaré allá el primero de marzo".