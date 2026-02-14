Así logró Ronald Acuña Jr. estar en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

A casi una semana, el inesperado momento de Ronald Acuña Jr., figura estelar de los Bravos de Atlanta, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX junto a Bad Bunny sigue generando múltiples reacciones en redes sociales.

En unas recientes declaraciones a los medios de comunicación, el pelotero venezolano reveló que, fue un momento inolvidable que aceptó “sin pensarlo dos veces”.

Un llamado inesperado el día del Super Bowl

Ronald Acuña Jr. confesó que no estaba planeado formar parte del show de medio tiempo hasta muy pocas horas antes del evento. Según explicó, recibió el llamado el mismo día del evento para presentarse en la famosa 'casita' de Bad Bunny.

“Me llamaron y me dijeron: ‘Vas a ir al Super Bowl de Bad Bunny al medio tiempo’. Estaba tan emocionado”, comentó Acuña, quien reconoció que aunque no era su plan inicial, la invitación fue algo que no dudó en aceptar.

Este llamado de último minuto provocó sorpresa incluso en el propio jugador, quien se encontró de pronto formando parte de uno de los momentos más comentados del evento más visto de la televisión mundial.

La “Casita” que se robó el show

La 'Casita' de Bad Bunny no fue un simple elemento escenográfico. Se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos del espectáculo.

Esta estructura, ya habitual en las presentaciones del artista, representa un homenaje a las raíces puertorriqueñas y a la cultura latina, mezclando música, identidad y simbolismo.

Durante el espectáculo, el reggaetonero invitó a figuras de diversos ámbitos, desde artistas hasta celebridades internacionales. a participar en su presentación, transformando el escenario en una verdadera celebración de la cultura caribeña.

Acuña se ubicó entre artistas como Young Miko y Pedro Pascal, y aunque su participación fue breve, fue suficiente para convertirse en uno de los momentos virales del medio tiempo.

El vínculo entre Ronald y Bad Bunny va más allá de esta aparición. El pelotero venezolano ha sido representado anteriormente por la agencia de marketing deportivo Rimas Sports, vinculada al artista puertorriqueño, lo que explica en parte la conexión que permitió este momento único.